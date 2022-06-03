В Крыму усилили таможенные посты, чтобы ликвидировать очереди в Херсон

03.06.2022  23:58 (Мск), Симферополь
Любовь Смирнова.  
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Дзен, Крым, Россия, Транспорт, Херсон


На помощь таможенникам Крыма в пункты пропуска «Джанкой» и «Армянск» прибыли 35 сотрудников. Для прохождения через границу грузового транспорта выделили по отдельной полосе, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«В пунктах пропуска Крымской таможни в настоящее время задействованы в максимально возможной степени все имеющиеся полосы контроля для осуществления таможенных операций, – сообщили в пресс-службе Южного таможенного управления. – Таможенные посты работают круглосуточно, среднее время оформления грузовой машины составляет 5-10 минут».

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На помощь таможенникам Крыма в пункты пропуска «Джанкой» и «Армянск» прибыли 35 сотрудников. Для...

В пункте «Джанкой» на въезд и выезд работает по 5 полос и 6 окон для приема документов, в «Армянск» – по 4 полосы и 5 окон оформления документов. Состав оперативно-дежурных смен увеличен на 30%. «Росгранстрой» оборудует площадки для стоянки 300 автомобилей в непосредственной близости к пунктам, из Ростова в Крым перегоняют мобильный досмотровый комплекс.

«Обращаем внимание, что МАПП «Армянск», «Джанкой», «Перекоп» были обустроены по временной схеме, их инфраструктура за прошедшие годы не модернизировалась. Железнодорожные пункты пропуска для целей государственного контроля не обустраивались. В этой связи требуется принятие дополнительных решений на федеральном уровне», – подчеркнули в таможне.

Предложения по увеличению пропускной способности, сокращению времени пересечения границы и упрощению карантинного/фитосанитарного контроля, обустройства железнодорожных пунктов пропуска направлены в правительство РФ.

Напомним, интенсивность автомобильного движения на границе с Крымом увеличилась в несколько раз. В Крым со стороны Херсонщины и Мелитополя идет плодоовощная продукция, в обратную сторону – гуманитарные конвои. В результате очередь из грузовиков выстроилась на десятки километров.

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