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22.08.2021 23:04 (Мск), Ялта, Сергей Рулёв
 
Дзен, Крым, Опрос, Политика, Россия, Украина, ЮБК, Ялта
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В Крыму услышали Зеленского: Ялта о возвращении на Украину

Новости УкраиныБлогер и репортёр Сергей Рулёв провёл опрос на набережной Ялты по поводу грядущего заседания...

Блогер и репортёр Сергей Рулёв провёл опрос на набережной Ялты по поводу грядущего заседания «Крымской платформы» в Киеве, ностальгии Владимира Зеленского по песчаным пляжам ЮБК и отсутствии жизни при России.

О том, что отвечали жители города и гости курортной столицы Крыма, – смотрите в сюжете «ПолитНавигатора».

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