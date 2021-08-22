В Крыму услышали Зеленского: Ялта о возвращении на Украину

22.08.2021 23:04 (Мск), Ялта, Сергей Рулёв

Новости Украины

Блогер и репортёр Сергей Рулёв провёл опрос на набережной Ялты по поводу грядущего заседания «Крымской платформы» в Киеве, ностальгии Владимира Зеленского по песчаным пляжам ЮБК и отсутствии жизни при России.

О том, что отвечали жители города и гости курортной столицы Крыма, – смотрите в сюжете «ПолитНавигатора».

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