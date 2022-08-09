В Крыму уточнили количество пострадавших – один человек погиб

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Новости Украины

Пять человек пострадали в результате взрывов на аэродроме «Саки» в поселке Новофедоровка.

У большинства порезы осколками выбитых взрывной волной окон, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В Сакскую районную больницу доставлено пятеро пострадавших, среди них один ребенок, – сообщил министр здравоохранения Крыма Константин Скорупский. – Четверым оказана амбулаторная помощь в рамках первичной хирургической обработки ран и порезов осколками стекла. Пятый пострадавший находится на операционном столе. Ему оказывается хирургическая помощь по поводу непроникающего ранения грудной клетки. Состояние средней степени тяжести, угрозы жизни нет».

По решению властей эвакуированы около 30 человек. На время их расселят в пансионатах и гостиницах. За распространением огня следит МЧС.

«Обращаю особое внимание, что общей эвакуации в районе нет, – сообщил глава Крыма Сергей Аксенов. – Принято решение о вывозе людей из домов, находящихся рядом с воинской частью. Все вопросы размещения и питания будут решены за счет республики. Будем информировать о том, что происходит».

Чуть позже Аксенов уточнил, что, к сожалению, погиб один человек.

«В плане причин произошедшего надо опираться на официальный комментарий Минобороны, там все четко изложено. К сожалению, один человек погиб. Выражаю самые искренние соболезнования родным и близким. Вся необходимая помощь будет оказана. Ситуация локализована и находится под контролем. Еще раз повторю: общей эвакуации по району нет. Отселены будут только жители домов, находящихся в непосредственной близости от военного аэродрома. Сейчас проводится обход, определяется размер ущерба, но основные комиссии будут работать завтра. Без помощи никого не оставим, поможем всем без исключения. Держу ситуацию на контроле, нахожусь на месте», – сказал он.

Тем временем, в Киеве множатся версии и прогнозы относительно взрывов на аэродроме в Новофедоровке. Вслед за намеками на «точную работу HIMARS» со стороны Одессы от советника главы МВД Виктора Андрусива, нардеп от «Европейской солидарности» Алексей Гончаренко пророчит следующий удар по аэродрому «Бельбек» в Севастополе.

«Аеродрому Бельбек приготуватися», – вещает он в телеграм-канале.

Вице-премьер Украины Ирина Верещук напротив, не считает взрывы в Новофедоровке заслугой ВСУ, а приписывает диверсионной деятельности крымских татар, караимов или крымчаков.

«Сегодня международный день коренных народов. На Украине такими считаются крымские татары, караимы и крымчаки, – написала Верещук. – А сегодняшние взрывы в Новофедоровке – очередное напоминание, чей Крым. Потому что это Украина!».

Политолог Семен Уралов обращает внимание, что инцидент должен вернуть к реальности.

«С одной стороны, в Крыму о спецоперации практически ничего не напоминает, – отмечает эксперт. – Идет будто обычный пляжный сезон. С другой стороны, сейчас сотни, если не тысячи, поддадутся панике и будут выезжать из Крыма, из-за чего в Керчи и дальше будет пробка. Зато станет поменьше людей в Западном Крыму. Паниковать смысла нет. Новая реальность такова, что в безопасности нельзя чувствовать себя нигде. Если народ побежит в панике из Западного и в целом из Крыма – значит слухам верит больше, чем официальной информации. Если не поддастся панике – значит запас прочности есть».

«Негласный консенсус заключался в 2К: мы не трогаем Киев, они – Крым», – напоминает политолог Марат Башаров.