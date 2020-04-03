03.04.2020, Симферополь, Максим Карпенко
 
Крым, Политика, Происшествия
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В Крыму увеличилось число зараженных. Завезли из Москвы




В Крыму зафиксированы еще два случая заражения коронавирусом нового штамма. Таким образом, в республике сегодня официально подтверждены 18 случае инфицирования.

Об этом на заседании штаба по противодействию коронавирусу заявил глава республики Сергей Аксенов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По информации главы республики, оба заболевших были инфицированы в Москве.

«У нас за сутки двое новых заболевших. Один – крымчанин, который вернулся из Москвы от родственников, второй – москвич, который в Крым к родственникам приехал. На сегодняшний день количество заболевших – 18 человек. Два человека на грани выписки, но пока мы их в статистике не даем», – заявил Аксенов.

Ранее в Крыму выписали первого заболевшего коронавирусом.

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