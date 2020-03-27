В Крыму увеличилось количество очагов коронавируса

27.03.2020, Симферополь, Максим Карпенко

В Крыму на семь человек увеличилось количество заболевших новым типом коронавируса. Таким образом выявлены уже 14 инфицированных.

Об этом на заседании штаба по противодействию коронавирусом заявила глава крымского подразделения Роспотребнадзора Наталья Пеньковская, передает корреспондент «ПолитНавигатора.

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По словам Пеньковской, все случаи в Крыму были завезены извне. Последние семь – это члены семьи, путешествовавшей на круизном лайнере.

«Без первичных признаков, которые могли бы сами явиться источниками распространения инфекции, если бы не были сами изолированы, госпитализированы и направлены под медицинское наблюдение и оказание необходимой медицинской помощи…

Из 14 заболевших 71% – лица, которые путешествовали на одном круизом лайнере – «Bellissimo»… Сегодня все случаи, которые зарегистрированы на территории Республики Крым – это случаи завозные, это семейные очаги. На сегодняшний день у нас зарегистрированы семь очагов, это семейные очаги.

Из них в трех случаях из семи очагов они не заявлялись и не были поставлены под меднаблюдение. Фактически сокрытие было данных о нахождении зарубежом. И только при обращении за медицинской помощью первых случаев они были выявлены и поставлены под наблюдение», – заявила Пеньковская.

При опросе новых заразившихся выявили 26 человек, контактировавших с ними, из которых только четыре удалось установить. Остальные – это пассажиры, которые ехали вместе с инфицированными на микроавтобусах из Краснодара.

«Это частный перевозчик, автобус, поэтому хочу обратиться как и по поводу лайнера Bellissimo к гражданам республики и города Севастополя – Севастополь тоже в прямом эфире смотрит наш штаб, что в расах проведения противоэпидемических мероприятий по зарегистрированным случаям просьба всех лиц, которые следовали автобусом из Краснодара, автовокзал, в город Симферополь на микроавтобусе Mercedes 16.03.20 года, время убытия ориентировочно 10 часов, а также лиц, выехавших 16.03 в 12 часов на автомобиле Mercedes Sprinter сообщить о себе по телефонам «горячей линии» и соблюдать режим самоизоляции», – сказала глава крымского Роспотребнадзора.

Что касается предыдущих семи заразившихся коронавирусом, то их состояние стабильное и они идут на поправку, добавил министр здравоохранения РК Игорь Чемоданов.

«Состояние больных на сегодняшний день не представляет для нас какой-то определенной опасности. Те, которые были выявлены ранее, они с положительной динамикой. Тот, который у нас был в Ялте, наиболее проблемный больной, он без ухудшения. Поэтому все идет для нас в относительно плановом порядке», – отметил Чемоданов.