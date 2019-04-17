В Крыму уверены, что феномен Зеленского могло породить только очень нездоровое общество

17.04.2019, Москва, Владимир Гладков

Ни в одной стране мира невозможно себе представить такого шоу, в какое превратились президентские выборы на Украине.

Об этом в эфире телеканала «Россия-1» заявил руководитель агентства «News Front», крымский журналист Константин Кнырик, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Феномен Зеленского мог быть только в обществе очень нездоровом и доведённом до отчаяния. Ни в одной другой стране мира подобного рода шоу и бреда, как избирательная кампания, не могло существовать по определению. Это факт», – заявил крымчанин.

«Именно после того, как он (Зеленский – ред.) начал формулировать смысловые нагрузки на внешний рынок, началось меняться настроение в отношении Порошенко. Зеленский уже отошёл от идеи референдума по НАТО, о котором он говорил. Он сказал, «нет-нет, НАТО – это наш курс». Зеленский уже чётко дал понять, что он поддерживает действия ВСУ, «АТО» против жителей Донбасса, он ровно обозначил свою позицию, обратившись к ВСУшникам и так далее», – напомнил Кнырик.

Экс-ведущий киевского Антимайдана, журналист Юрий Кот также призвал осторожнее связывать миролюбивые надежды с фигурой кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского.

«Вы знаете, сегодня и в течение всей программы, и в последнее время на Украине звучит, что с приходом Зеленского есть шанс, что возобновятся российско-украинские отношения… Слушайте, а чего они должны возобновиться? У меня чёткое мнение, что для того, чтобы возобновились российско-украинские отношения, украинская власть ещё должна заслужить!

После всего того, что творилось последние годы, заслужить это надо! Потому что устроили реальный геноцид русского населения на Украине, и после этого: «Ой, давайте теперь дружить, у нас новый президент» – не получится так, ребята!», – подчеркнул журналист.

«Очень важно, что, действительно, очень большой кредит доверия людей к тому, что у Зеленского получится закончить войну, и я ему не завидую, если он этого не сделает, это самое страшное. Поэтому хочу обратиться к жителям Юго-Востока Украины: ребята, не надо очаровываться, чтобы потом не разочаровываться. Да, сейчас дали кредит доверия, но пускай он его заслужит потом своей работой», – резюмировал Юрий Кот.