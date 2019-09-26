В Крыму увидели прозрение Украины

26.09.2019, Симферополь, Олег Кравцов

Желание Украины возобновить переговоры с российской стороной относительно установления морских границ – это позитивный момент.

Такое мнение в комментарии «Комсомольской правде – Крым» высказал заместитель председателя Государственного Совета Республики Крым Ефим Фикс.

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Ранее украинская «Госгидрография» выступила с инициативой провести украинско-российские переговоры, чтобы принудить Россию установить морскую границу с Украиной, которая должна проходить через Керченский пролив по акватории Азовского моря.

«То, что Украина изъявила такое желание [установить морские границы] – это позитивный момент. Наконец-то там идет прозрение. Таким образом они признают российский Крым. Думаю, это нужно приветствовать, поддерживать эту идею. Уже не будет таких фокусов, как были с нарушением нашей государственной границы, – сказал Фикс.

По его мнению, в будущем у России и Украины будут общие морские границы.

«Думаю, пройдет время, и Россия с Украиной будет единым пространством с условными границами. А пока мы видим позитивные изменения. Пора жить реалиями, а не теми мифами, которые были в их мозгах», – подчеркнул политик.

Он также заявил, что воды у берегов Крыма принадлежат России, и Украина будет вынуждена согласиться с этим.