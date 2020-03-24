В Крыму уже 7 заболевших коронавирусом

24.03.2020, Симферополь, Виктор Орлов

В Республике Крым подтверждено 6 новых случаев коронавирусной инфекции, сообщил руководитель региона Сергей Аксенов.

«Установлено, что все заболевшие – жители республики, вернувшиеся из неблагополучных по коронавирусу стран. При этом 4 заболевших – члены одной семьи, которая находилась в туристическом круизе в ОАЭ, а также совершала путешествие на круизном лайнере. Еще 2 случая тоже завозные, на территорию республики больные прибыли после посещения Литвы и Бельгии.

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Всем заболевшим диагнозы подтверждены лабораторно в установленном порядке. Все больные госпитализированы в инфекционные отделения медицинских организаций Республики Крым, все находятся в отдельных боксах.

У 4 инфицированных наблюдается бессимптомное течение заболевания, которое выявлено лабораторно. У двоих заболевших – состояние средней степени тяжести. Пациенты получают необходимое лечение в соответствии с действующим протоколом Министерства здравоохранения.

Определён круг контактных лиц. Лица из числа близких контактов – госпитализированы в инфекционные отделения, лица из числа отдаленных контактов – находятся под медицинским наблюдением по месту жительства на изоляции. Организовано лабораторное обследование данных лиц», – цитирует Аксенова пресс-служба.

«Обращаюсь к гражданам, возвращающимся из зарубежных поездок: вам необходимо соблюдать строгий режим самоизоляции на дому, сообщить о себе в поликлинику по месту жительства по телефону или на любой из номеров «горячей» линии, которые работают в министерствах и ведомствах республики.

Всем гражданам, а особенно лицам из группы риска (пожилым, людям с хроническими заболеваниями) максимально сократить посещение общественных мест, соблюдать правила личной гигиены. При ухудшении самочувствия остаться дома и обратиться за медицинской помощью.

Рекомендую всем воздержаться от поездок в зарубежные страны и другие регионы с неблагополучной эпидемиологической обстановкой, если в этом нет жизненной необходимости», – призвал глава республики.