13.08.2019, Симферополь, Максим Карпенко
 
Крым, Политика, Россия, Украина, Экология
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В Крыму уже не хотят грязную украинскую воду

Просьбы и обращения представителей крымской власти к Украине по поводу возобновления подачи днепровской воды по Северо-Крымскому каналу – это недоразумение и нонсенс.

Об этом в своем блоге заявил крымский политолог и краевед Сергей Киселев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам эксперта, крымскому руководству нужно не выпрашивать воду у Украины, а работать с местными ресурсами, которых достаточно.

«Какое огромное количество воды в Крыму просто уходит в море, сколько заброшенных гидротехнических сооружений по всему полуострову, имеет ли смысл отдавать в частные руки и аренду пруды и другие водонакопительные сооружения и т.д., и т.п. Везде – в горах, на горных склонах, в степных балках можно увидеть заброшенные площадки, водомерные посты, плотины – наследие великой цивилизации.

Надо не к Украине обращаться, а к своим учёным и практикам, которые пока ещё живы…Существует большое количество проблем от технических до политических, которые сегодня не решаются так просто. Украина свои условия озвучила уже и не один раз, российская сторона также высказалась однозначно. То, что мы обсуждаем, – это недоразумение (мягко говоря)», – пишет Киселев.

Крымчане также усомнились в необходимости возобновления подачи воды.

«Днепровская вода до Крыма доходила настолько загрязнённой, что я бы даже не рискнула есть сельхозпродукцию, на ней выращенную. Уж лучше построить нормальные современные очистные сооружения и для полива использовать очищенные стоки канализации. Там же на пути Днепропетровск и Кривой Рог! А губить крымскую гидротехнику – вот, где преступление. Потом и кровью создавалось», – пишет Мария Добрякова.

Напомним, ранее постпред Крыма при президенте России Георгий Мурадов и депутат Госдумы от республики, экс-вице-премьер Михаил Шеремет заявили, что Украина должна возобновить подачу воды по каналу.

«Мы хотели бы просить помочь начать зондаж, может быть, переговорный процесс с украинской стороной о том, чтобы они нашу воду пропускали в Крым. Это не вода реки Днепр, которая принадлежит Украине, это наша вода, идущая с территории РФ», – заявил Мурадов.

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