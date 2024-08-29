В Крыму в бухте Ласпи горит скандальный глэмпинг, в который вбухали средства федеральной программы

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В Севастополе в бухте Ласпи горит двухэтажное здание глэмпинга, которое должны были снести вместе с еще несколькими строениями, как не соответствующее первоначальному плану – создание условий для отдыха без капитальных построек.

Деревянные дома еще в прошлом году вызвали вопросы у природоохранной прокуратуры, но продолжали функционировать этим летом, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Севастопольские огнеборцы тушат пожар в районе бухты Ласпи. Горит деревянная двухэтажная постройка. По предварительной информации, площадь возгорания 50 квадратных метров. Работают силы МЧС России, Спасательной службы, Лесхоза. Погибших, пострадавших нет. Ситуация находится на контроле ответственных подразделений», – сообщили в управлении МЧС.

В начале августа губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что 11 домиков будут снесены.

«У нас есть четкое убеждение, что мы этот проект ликвидируем, потому что он не соответствует тому, что задумывалось. К сожалению, в правилах не было предусмотрено обсуждение того, что там будет построено, это федеральные субсидии. Понятно, что по всем внешним параметрам экономическим и так далее – всё соответствовало, но когда на выходе получили, как говорится, по ряду проектов, действительно, оказалось, что это не то, что хотели», – пояснил губернатор.

Этим летом природоохранная прокуратура признала домики опасными для туристов. Их построили благодаря 28-миллионному гранту, но так и не ввели в эксплуатацию – деревянные строения не обеспечены системами водоотведения и сбора канализационных стоков.

В целом Севастополь получил 150 миллионов рублей на развитие сети глэмпингов. Под возведения домиков у моря отдали лесные участки и особо охраняемые природные территории. В результате ООПТ стали местом элитного уединенного отдыха.