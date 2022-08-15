В Крыму в кафе крутили клип с символикой нацистов «Азова»: Теперь просят понять и простить

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Владельцам кафе «Краб» в городе Щелкино грозит до 50 тысяч рублей штрафа за демонстрацию нацистской символики с экрана телевизора посреди заведения. Клип на украинскую националистическую песню с символикой признанного в РФ террористическим нацбата «Азов» заказал посетитель кафе, которого тоже ждет административное взыскание, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Один из гостей заведения попросил ди-джея поставить клип на украинскую песню «Дикое поле». Просьба клиента, оплаченная по тарифу, была удовлетворена. И все посетители были вынуждены лицезреть на экране символы «четвертого Рейха», как называли себя сами нацбатовцы до сдачи в плен в Мариуполе. Видеосвидетельство музыкального ассортимента в кафе, доставившего радость гостю, опубликовал у себя в телеграм-канале блогер Александр Талипов.

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Все причастные были установлены практически сразу. Ди-джей караоке-бара «Краб» Юрий Родионов рассказал, что ни клип, ни сама песня ему не знакомы. Но клиент оплатил, и после запуска клипа в эфир ди-джей отошел покурить. А когда вернулся, часть посетителей высказала ему все, что думает по поводу кафе и музыкального сопровождения в нем.

«Если бы я был в курсе, то не поставил бы, – заверил Родионов правоохранителей. – Не ожидал, что будет такой резонанс. Извините меня жители и гости Щелкино и всей Республики Крым».

Фанатом националистов оказался 25-летний уроженец Щелкино Дмитрий Гайн. После общения с правоохранителями от молодецкой удали, демонстрируемой при исполнении клипа, не осталось и следа.

«Максимально извиняюсь и считаю себя виноватым в этой ситуации, – говорит поклонник «Азова». – Обещаю больше так не делать, поддерживаю специальную военную операцию, и слава России».

Хозяйка кафе тоже приносит свои извинения, и уверяет, что никто не мог знать, что за клип попросил включить посетитель кафе. Тем не менее, на всех участников инцидента составлен протокол по ст.20.3 КоАП РФ за пропаганду либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики. Суд посчитал ди-джея виновным и назначил ему наказание в 10 суток ареста.