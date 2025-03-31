В Крыму вандалы сожгли могилы военкора и погибших бойцов СВО

В ночь на 31 марта на кладбище в Нижнегорском районе неизвестные сожгли могилу военкора Александра Федорчака и ещё трёх бойцов СВО: Евгения Галагуза, Виталия Лукашова и Сергея Главатого.

Следком возбудил уголовное дело по факту повреждения воинского захоронения, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Военкор «Известий» Федорчак погиб 24 марта в зоне спецоперации вместе с оператором «Звезды» Андреем Пановым и водителем съёмочной группы Александром Сиркели в результате прямого попадания ракеты HIMARS. Похороны Федорчака прошли 29 марта на его родине в Нижнегорском.

«В голове не укладывается, как можно сжечь могилу, сводить счеты с погибшим героически Сашей Федорчаком. Весь мир должен знать и видеть, что мы имеем дело с врагом, который сжигает кресты — христианские православные кресты. Еще и кресты на могиле. Полагаю, что эта акция, а в том, что она организована вражеской стороной, нет никакого сомнения, наглядно показывает всем нормальным людям, что с таким врагом нет и не может быть никаких разговоров. Эти люди понимают только язык силы. Воевать такие скоты способны лишь с теми, кто не может им ответить, — исподтишка, с безоружными или вовсе с мертвыми», – отметил гендиректор «Известий» Владимир Тюлин.

«Это поступок не человека, а подлость, ненависть и беспринципность зверья. Трусливо избегая схватки с живыми, они глумятся над мертвыми. Однако возмездие неотвратимо и здесь, на земле, и там, на Небесах, их каждый шаг будет взвешен и осужден», – прокомментировал ситуацию глава Крыма Сергей Аксёнов.

Телеграм-канал «Рыбарь» отмечает, что подобного рода вандализм в России не редкость. «Наказание — относительно мягкое, даже если могилу журналиста признают воинским захоронением. И работать здесь предстоит над предупреждением таких акций со стороны т.н. «ждунов», в том числе — путем ужесточения наказаний в вопросах, связанных конкретно с мемориалами СВО», – указывается в сообщении.

В феврале 2023 года на кладбище пгт Мирный была сожжена могила бойца, погибшего в СВО.