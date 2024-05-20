В Крыму владельцы отеля «Порто Маре» заявили о рейдерском захвате

Парк-отель «Порто Маре» («Porto Mare») в Алуште подвергся рейдерскому захвату, заявило отстранённое от работы руководство гостиницы.

По словам юристов, как повод использовалась начавшаяся в Крыму национализация имущества украинских олигархов. Однако собственниками отеля в Алуште давно являются только граждане России, и есть риск, что на «Порто Маре» отрабатывается схема передела успешных объектов турбизнеса полуострова.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.

…С момента перехода Крыма в российское правовое поле для изъятия имущества в казну Госсовет РК принял постановление от 30 апреля 2014 года № 2085-6/14. На первых порах в него вошли все объекты жизнеобеспечения и критической инфраструктуры, находившиеся в собственности украинских олигархов, таких как Ринат Ахметов или Игорь Коломойский.

Уже после начала СВО Крым пытался инициировать на федеральном уровне закон, позволяющий национализировать имущество иностранных собственников, которые поддерживают киевский режим и ВСУ. Однако получил отказ и, чтобы избежать перечисления на Украину заработанных в Крыму денег, была утверждена процедура национализации: все сведения об имуществе попадают в Антитеррористическую комиссию, в состав которой входят представители силовых структур, и при наличии признаков вывода прибыли на Украину, комиссия выносит вопрос на рассмотрение парламента Крыма. Парламент голосует за включение объектов в постановление от 30 апреля 2014 года, а дальше их ждет временная администрация, если это действующее предприятие, и продажа через аукцион.

Такой алгоритм использовался, в частности, для национализации санатория «Форос», парк-отеля «Марат», клинического санатория «Полтава» и множества других объектов туристической сферы. Вся процедура проходила через рассмотрение в парламенте и голосование, и вопросов по ней не возникало.

Но к «Порто Маре» это не относится – никакого заключения Антитеррористической комиссии и голосования в парламенте по отелю не было. Украинские юридические лица были выведены из состава учредителей «Порто Маре» ранее, для чего Совет министров Крыма ходатайствовал перед Минфином РФ – разрешить российским собственникам выкупить оставшиеся 1,5% акций у украинских юрлиц. Таким образом, об отсутствии среди владельцев отеля украинских собственников в Совмине знали и понимали, и что под национализацию объект никак не попадает.

В том же 2014 году в Крыму приняли закон «Об особенностях выкупа имущества в РК». Речь шла о случаях, когда тот или иной объект, имеющий социальную важность, находился в частной собственности, но нужен государству для решения жизненно важных задач. По нему, к примеру, собирались вернуть здания детских садов, которые за ненадобностью в свое время растащили под офисы и банки. Перечень и случаи для выкупа в законе указаны: угроза жизни и здоровью населения, обеспечение работы объектов жизнедеятельности, эвакуация вследствие катастроф и выкуп объекта, имеющего особую социальную, культурную и историческую ценность. Ни под один из этих пунктов «Порто Маре» не попадает.

Тем не менее, Совет министров Крыма 23 апреля этого года принял распоряжение №619-р/ДСП о выкупе имущества «Порто Маре», поскольку с таким предложением обратилось Министерство курортов и туризма Крыма.

Вооружившись распоряжением за подписью председателя Совмина Юрия Гоцанюка, 29 апреля в «Порто Маре» зашла временная администрация, и ничего не понимающему руководству сообщила, что теперь «она власть», а по сему сдайте все печати и ключи от кабинетов. Вызванный наряд полиции получил разъяснения со ссылкой на решение правительства Крыма, а менеджерам ничего не оставалось, как выполнить требования – «не идти же на них врукопашную, в конце концов», – сказал один из собеседников.

Что сподвигло курортное ведомство предложить выкупить действующий круглогодичный отель, который мало того, что успешно работает и не нуждается в экстренном вмешательстве и управлении «извне», так еще и является флагманом туристкой отрасли?

«Это обычный рейдерский захват под соусом выкупа. Законных оснований для выкупа нет, поскольку их исчерпывающий перечень содержится и в региональном законе, и в Гражданском кодексе. С точки зрения закона, ситуация в корне незаконна. В России вообще нет закона о национализации. Есть региональный порядок, и поскольку он предусматривает голосование в Госсовете, где заседают 75 депутатов, то со всеми договориться проблематично. И наши оппоненты не пошли по этой процедуре, потому что она сложная, а пошли через процедуру выкупа, где должна быть инициатива. И инициатива есть от Министерства туризма и распоряжение председателя Совета министров Гоцанюка», – сказал «ПолитНавигатору» адвокат учредителей «Порто Маре» Дмитрий Чечерин.

Он считает, что действия председателя Совмина Гоцанюка попадают под уголовную статью о злоупотреблении должностными полномочиями. Жалобы на действия правительства Крыма уже направлены генеральному прокурору РФ, в ФСБ и Следственный комитет.

«Гоцанюк в 2022 году в письме на правительственную подкомиссию расписывает все заслуги «Порто Маре», называет флагманом и одним из главных налогоплательщиков Алушты, а теперь идёт на нарушение закона. Понятно, когда забирают квартиру Зеленского, имущество Коломойского, но здесь все украинские собственники были выведены, и правительственная комиссия Минфина РФ это завизировала. Оставшиеся акционеры – это гражданин России Александр Романенко, который еще санаторий «Юность» возглавлял, предшествовавший «Порто Маре», и ялтинка Ольга Быченкова, которой российский паспорт выдан еще в 2016 году», – указал Чечерин.

При этом глава временной администрации «Порто Маре», москвич Кирилл Морозов параллельно руководит еще несколькими объектами в Крыму – отелем «Бристоль» и детским медицинским центрам «Чайка» в Евпатории. В них также введена временная администрация, и у пострадавшей стороны – бывшего руководства – создается впечатление, что речь идет об отработанной схеме отъема имущества.

«Мы направили запрос в Министерство курортов – на каком основании была инициирована эта история, и ждём ответа. Думаю, что эта история коснется не только «Порто Маре». Много что в Крыму забирали, но такого ещё тут не было. У нас хорошая команда юристов, адвокатов, и эта организация помогала СВО, как и ее учредители. Мы идём по всем фронтам в плане законности, в силовом блоке должны разобраться по закону. И в ФСБ, и Генеральную прокуратуру, везде написали. Пока нас ждут суды и разбирательства на уровне первой инстанции по отмене распоряжения Совмина о выкупе. Но информация уже пошла, сейчас история наберёт обороты», – заверил Чечерин.

В данный момент отель продолжает работать. Но наслышанные о событиях туристы отменяют летние брони – никому не хочется оказаться в заложниках новой администрации, если ее представители откровенные временщики. Все менеджерское звено «Порто Маре» отстранили от работы и выселили из общежития, без объяснения причин и соблюдения трудового договора. Линейный персонал остается на своих местах, но со строгим предупреждением держать рот на замке. Охранников отеля под угрозой увольнения заставили написать заявление о переходе в сочинский ЧОП.

Коллективную жалобу на незаконные действия временной администрации сотрудники отеля подали в Инспекцию по труду, и в целом не понимают, чем была вызвана инициатива Министерства курортов отобрать отель у собственников, если министр курортов Вадим Волченко раньше сам нахваливал достижения «Porto Mare», который трижды становился обладателем премии Russian Hospitality Awards.

Отель занимает приличную территорию в центре Алушты – около 5 га. Причем с разрешением на многоэтажную застройку. Земля, особенно в центре курортных городов, в большом дефиците, и девелоперские интересы могут перекрыть все соображения туристической привлекательности и исторической ценности.

Достаточно вспомнить, как в мае 2022 года новые владельцы бывшего пансионата «Заря» снесли главный корпус – дом главного архитектора царской Ялты Николая Краснова. Пока ялтинские краеведы тщетно пытались включить особняк в перечень вновь выявленных объектов культурного наследия, историческое здание сровнял с землей ковш экскаватора. Теперь на месте пансионата выстраивается многоэтажный комплекс апартаментов.