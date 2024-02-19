В Крыму вместо снесённой статуи Свободы хотят установить привезённый из США оригинал

Любовь Смирнова.  
19.02.2024 18:15
  (Мск) , Симферополь
Просмотров: 452
 
Дзен, История, Крым, Общество, Политика, Россия, Русская Весна, Украина


Крым показал всему мировому сообществу пример истинной демократии, и статуя Свободы из Нью-Йоркской гавани США должна перекочевать на полуостров.

Такое мнение сегодня на пресс-конференции высказал депутат Государственной думы от Крыма Михаил Шеремет, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Крым показал всему мировому сообществу пример истинной демократии, и статуя Свободы из Нью-Йоркской гавани...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.


«Крым… показал всему миру, как должно демократическим путём выражаться волеизъявление народа. Вспомните 16 марта, когда проголосовали на референдуме больше 90% крымчан – такого количества людей я не видел в жизни, и уже не увижу. Потому что стар и млад, люди, которые даже физически не могли прийти на избирательные участки, просили их доставить, чтобы они могли собственноручно проголосовать за воссоединение Крыма с Россией.

Крым стал сегодня каким-то символом, «статуей свободы». Я считаю, что сегодня статую Свободы нужно переносить в Республику Крым и ставить, потому что США сегодня утратили статус светоча демократии. И статуя Свободы, которая стояла у них, должна сегодня стоять в Крыму.

Потому что Крым сегодня стал примером и витриной для всего международного сообщества, как необходимо демократическим путём решать проблемы, которые нам создали на протяжении многих предыдущих десятилетий наши руководители», – подчеркнул Шеремет.

Избранный в Госдуму по региональному списку партии «Единая Россия» Шеремет, видимо, не знает, что его однопартийцы в октябре прошлого года снесли копию статуи Свободы в Бахчисарайском парке миниатюр. Тогда председатель Госсовета Крыма Владимир Константинов, присутствовавший на акции сноса, заявил, что это очень важный символический акт.

«Наша русская цивилизация заслуживает своих памятников, которых у нас больше, чем достаточно. Нам нужно заниматься своей культурой, своей историей, развитием самих себя. Эта статуя пусть отправляется к себе домой», – заключил Константинов.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Февраль 2024
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Январь    
     1234
    567891011
    12131415161718
    19202122232425
    26272829  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть