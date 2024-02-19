Крым показал всему мировому сообществу пример истинной демократии, и статуя Свободы из Нью-Йоркской гавани США должна перекочевать на полуостров.

Такое мнение сегодня на пресс-конференции высказал депутат Государственной думы от Крыма Михаил Шеремет, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Крым… показал всему миру, как должно демократическим путём выражаться волеизъявление народа. Вспомните 16 марта, когда проголосовали на референдуме больше 90% крымчан – такого количества людей я не видел в жизни, и уже не увижу. Потому что стар и млад, люди, которые даже физически не могли прийти на избирательные участки, просили их доставить, чтобы они могли собственноручно проголосовать за воссоединение Крыма с Россией.

Крым стал сегодня каким-то символом, «статуей свободы». Я считаю, что сегодня статую Свободы нужно переносить в Республику Крым и ставить, потому что США сегодня утратили статус светоча демократии. И статуя Свободы, которая стояла у них, должна сегодня стоять в Крыму.

Потому что Крым сегодня стал примером и витриной для всего международного сообщества, как необходимо демократическим путём решать проблемы, которые нам создали на протяжении многих предыдущих десятилетий наши руководители», – подчеркнул Шеремет.