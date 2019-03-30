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30.03.2019, Симферополь, Максим Карпенко
 
Вооруженные силы, История, Крым, Россия
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В Крыму восстановили Сталина

В поселке Гвардейское Симферопольского района военные механики восстановили танк ИС-2 1944 года выпуска.

Раритетную технику удалось запустить военнослужащим 133-й отдельной бригады материально-технического обеспечения Черноморского флота при содействии Музея героической обороны и освобождения Севастополя, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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В сюжете телеканала «Крым 24» сообщается, что боевая машина была в нерабочем состоянии с шестидесятых годов прошлого века.

«А теперь он готовится принимать участие в Параде Победы 9 мая в Симферополе или в Севастополе», – отмечается в сюжете.

Аналогичный танк на ходу в Крыму есть еще только в Севастополе. Там боевую машину возродили несколькими годами ранее.

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