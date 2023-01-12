В Крыму возбуждено дело, которое может затронуть сестру Натальи Поклонской

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После реакции главы СК РФ Александра Бастрыкина на сообщения крымчан в социальных сетях о творящемся беззаконии, региональный главк Следкома выдал несколько сообщений о грядущих проверках и личном контроле над ходом уголовных дел. Так, руководитель ГСУ по РК и Севастополю Владимир Терентьев будет курировать расследование махинаций с землей в селе Уютное под Евпаторией, и продажу насосной станции в Массандре, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Дело о превышении полномочий должностными лицами администрации Уютненского сельского поселения Сакского района перешло в Следком из МВД. В течение трех лет, с 2016 по 2019 год, должностные лица Уютного вывели из сельхозоборота 500 га земли на побережье Черного моря. По информации блогера Александра Талипова, земельный дерибан проходил при непосредственном участии Елены Осадчей – родной сестры экс-прокурора Крыма Натальи Поклонской. Придя в должность главы сельсовета Уютного, Осадчая реализовала план по включению сельхозземель вокруг села в его границы с дальнейшей распродажей под строительство коттеджей. Причем фирма, торговавшая участками, находилась в здании сельской администрации.

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«В настоящее время проводится ряд неотложных следственных действий с целью установления всех обстоятельств совершенного преступления, событий, им предшествующих, а также восстановления нарушенного законодательства», – говорится в сообщении Следкома.

В ближайшее время Терентьев отправится в Уютное на личный прием граждан, которые пожаловались на самоуправство родни экс-прокурора Крыма.

Также Терентьев поручил проверить обращение жительницы Ялты о продаже должностными лицами Массандровской насосной станции, причём – в период засушливого сезона. В 2020 году водоканал Ялты продал 15 соток земли вместе с насосной станцией за 2 миллиона рублей. Но это только начало – дельцы стали готовить документы о переводе воды Массандровского водопада из питьевой в техническую, чтобы вывести прилегающую территорию и строения из водохозяйственной системы.

И напоследок Следком проверит капитальный ремонт сквера им. Данилевского в Ялте, который провели в том же 2020 году, но его качество вызывает сомнения в безопасности использования.