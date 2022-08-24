В Крыму возвращают в сельхозоборот земли иностранцев

Десятая часть сельхозугодий Бахчисарайского района не используется в обороте из-за того, что хозяева выехали за пределы Российской Федерации.

При этом в регионе есть спрос на землю для садов и виноградников, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости.

25% виноградников в Крыму находится на территории Бахчисарайского района, активно развивается эфиромасличные растениеводство и овощеводство.

«Основной и самый главный вопрос, который характерен не только для Бахчисарайского, но и для других районов – это введение в сельхозоборот неиспользуемых земель, – отметила на совещании в Бахчисарайском районе первый замминистра сельского хозяйства Крыма Алиме Зарединова. – В Бахчисарайском районе всего 56 тысяч гектаров земель сельхозназначения, из них угодья – 53 тысячи гектаров. При этом около 6 тысяч га, пригодных для ведения сельскохозяйственной деятельности, на сегодняшний день не используется. В том числе 5 тысяч га находятся в частной собственности, которая принадлежит гражданам, выехавшим на постоянное место жительства с территории Российской Федерации».

В марте прошлого года закончился срок добровольного переоформления иностранными гражданами земельных участков или отказа от них в пользу муниципалитетов. Запрет иностранцам владеть землей на приграничных территориях установлен п. З ст. 15 Земельного кодекса Российской Федерации. Перечень территорий устанавливается указом президента РФ, и Крым попал туда в марте 2020 года. На оформление земли из собственности в аренду отводился год. Теперь участки подлежат принудительному изъятию. Главам сельских поселений поручено до 1 декабря опубликовать перечень участков, на которые будут поданы иски для признания их муниципальной собственностью.

«Проехал за рулем весь район, много земель не обработанных. Понятно, что часть из них под пастбищами, но много земель, которые пригодны на 100%, но до которых руки не дошли, – подчеркнул глава Крыма Сергей Аксенов. – Тем более, здесь климатическая зона в Бахчисарайском районе хорошая, все вино здесь изготавливается, чемпионы по виноградникам. Я 100% знаю, что земли сельхозназначения в Бахчисарайском районе пустыми стоять не будут. Поэтому давайте эту работу завершим. Конец года – критичный срок».

По данным на конец 2021 года под принудительное изъятие попадали 6,5 тысяч земельных участков, принадлежащих на праве собственности иностранным гражданам. Около 5 тысяч переоформили свои владения на аренду, или на родственников с гражданством РФ.