В Крыму всем известный Бейм вновь увернулся от тюрьмы – помог сакский суд

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Сакский районный суд в лице судьи Глуховой прекратил рассмотрение уголовного дела в отношении крымского бизнесмена, владельца сети АЗС Сергея Бейма.

«Производство по делу прекращено в связи с примирением сторон», – указано на сайте суда в карточке рассмотрения дела.

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Помимо обвинения, одной из сторон в рассмотрении был Территориальный фонд обязательного медицинского страхования, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Видимо, чиновники ТФОМС вставили счет бизнесмену за лечение 11-летнего мальчика и безуспешные попытки спасти 67-летнюю женщину, которые находились в салоне Toyota Camry в тот момент, когда в них въехал Lexus LX 570 Бейма.

За погибшую бабушку семья получила 17 миллионов рублей в качестве материальной компенсации. Сторона пострадавших написала заявление о том, что к владельцу сети автозаправок претензий не имеет и просит освободить его от уголовного наказания.

Погашены ли затраты медицинских учреждений, не сообщается. Адвокаты Бейма не хотят комментировать вердикт суда, чтобы не давать повода для дальнейшего обсуждения. Уж очень неоднозначное решение для дела по ч.3 ст. 254 УК РФ – нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека. Следователи несколько раз ходатайствовали, чтобы бизнесмена посадили под домашний арест. Но суд посчитал подписки о невыезде достаточной мерой для обвиняемого в смертельной аварии.

Не в первый раз Бейм выходит сухим из-под уголовного преследования. В бытность руководителем ГУП «Черноморнефтегаз» на него было заведено 4 уголовных дела за незаконную распродажу имущества компании и злоупотребление служебным положением. На время прокурорской проверки Бейма отстранили от исполнения обязанностей, а прокурор Наталья Поклонская упрекнула МВД в отсутствии «наступательной позиции» и передала дела в Следственный комитет по Республике Крым.

«Они касаются нарушения закупок, должностных преступлений. Также бывшим генеральным директором Сергеем Беймом был заключен договор на закупку топлива через подконтрольные ему автозаправочные станции. Таким образом, деньги просто перегонялись», – заявила Поклонская.

Кроме того, на предприятии была обнаружена масса нарушений, в том числе не был налажен учет добываемого и продаваемого газа, а также газового конденсата. Качество дизельного топлива и бензина не соответствовало установленным стандартам. По итогам внутреннего аудита – Бейм покинул должность гендиректора «Черноморнефтегаза».