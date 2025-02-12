В Крыму всё стабильно: одна чиновница сменяет другую на нарах

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

За подмену мрамора на известняк при реконструкции Митридатских лестниц в Керчи ответит инженер по надзору за строительством дирекции по обслуживанию учреждений культуры Минкульта Крыма.

Разница в стоимости материалов превысила 200 млн руб, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

Реклама

Реконструкцию объекта культурного наследия федерального значения в Керчи «Лестницы Большие и Малые», более известного, как Митридатская лестница, курировало ООО «Меандр», которое занималось всеми масштабными работами по линии Минкульта РФ в период руководства Владимира Мединского.

Вместо оплаченного по счетам мрамора ступени изготовили из крымского известняка, добытого в нелегальном карьере недалеко от городской черты. В первую же зиму известняк позеленел из-за скопившейся влаги.

После проверки, проведенной сотрудниками регионального управления ФСБ, было возбуждено уголовное дело. Главной подозреваемой стала инженер подведомственной Минкульту дирекции, подписавшая документы.

«Обвиняемая, будучи ответственной за проведение строительного контроля, и зная, что применяемые изделия из камня, в том числе блоки для кладки, ступени и плиты не соответствуют требованиям проектной документации и не могут быть применены для проведения реставрации, приняла у подрядной организации работы по заключенному контракту. На основании подписанных инженером документов на счет фирмы, с директором которой обвиняемая поддерживала дружеские отношения, необоснованно перечислено более 211 млн рублей», – сообщили в прокуратуре Крыма.

Чиновницу обвинили в превышении должностных полномочий. Дело будет рассматривать Керченский городской суд, и максимально ей грозит до 7 лет лишения свободы.

Между тем, экс-руководитель Минкульта Арина Новосельская скоро выйдет на свободу.

В декабре Мосгорсуд рассмотрел апелляцию экс-министра и смягчил ей наказание, сократив срок пребывания в колонии с 10 до 8 лет. С ноября 2021 года Новосельская находится в СИЗО-6 по обвинению в получении взятки в 25 миллионов рублей и настаивает на своей невиновности: якобы 400 тыс долларов она получила не за покровительство подрядной организации при строительстве нового пятиэтажного здания центра театрального искусства на месте кукольного театра, а взяла взаймы у мужа. Помимо лишения свободы, Новосельская была приговорена к штрафу в 130 миллионов рублей.

Новосельская стала министром культуры Крыма в первом составе правительства под руководством Сергея Аксенова и занимала этот пост вплоть до ареста. На своем посту она запомнилась любовью к откровенным нарядам, дорогим украшениям и матерной бранью в прямом эфире во время совещания под председательством главы Крыма.