В Крыму вспоминают убитых боевиками-майданщиками «беркутовцев»

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Новости Украины

В Симферополе сегодня вспоминают погибших в Киеве бойцов «Беркута». От пуль на Майдане погибли боец крымского спецподразделения «Беркут» из Евпатории Андрей Федюкин, командир роты спецподразделения «Тигр» Виталий Гончаров, старший лейтенант внутренних войск МВД Дмитрий Власенко. Их тела экстренно самолетом эвакуировали в Симферополь.

Прощание проходило в фойе Украинского музыкального театра. На площади перед зданием собрались желающие собственными глазами убедиться, что происходящее в Киеве не является инсценировкой и постановкой, в стране идет сама настоящая гражданская война.

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Это ощущение усилилось, когда попрощаться с сослуживцами в автобусах с разбитыми окнами с Майдана приехали остальные «беркутовцы» – закопченные дымом горящих покрышек, измотанные отсутствием команды к действию, без веры и особых надежд.

Они шли сквозь площадь, а люди начали аплодировать и кричать «спасибо!».

«Они встали на пути беснующейся толпы и до конца выполнили свой долг, но были преданы трусливым украинским руководством, которое больше всего тряслось за свою шкуру и свои кошельки, – отметил глава Крыма Сергей Аксенов. – Этот день стал рубежом в истории Крыма. Подлое и безнаказанное убийство майданными отморозками правоохранителей, среди которых было трое крымчан, потрясло жителей нашего полуострова. Главными чувствами, которые испытывали тысячи людей в эти дни, были скорбь и гнев».

Портреты погибших героев выставили на площади Ленина. К ним еще долго несли цветы и свечи. Сотрудники «Беркута» забаррикадировались на базе, заложив окна мешками с песком.

Для симферопольцев было дико, что государственное спецподразделение заняло оборону. Люди начали записываться в отряды народного ополчения, подозревая, что вскоре что-то неладное начнет твориться и в Крыму. До столкновения под стенами парламента Крыма оставалась всего неделя.