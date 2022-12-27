В Крыму вспомнили, как Украина сразу возненавидела автономию полуострова

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Власти Украины изначально стремились не допустить суверенности Крыма. Прошедший в 1991 году референдум о статусе региона стал первым на всем советском пространстве, и очень волновал Киев.

Об этом в эфире «Крым 24» рассказал кандидат исторических наук, доцент крымского федерального университета им. Вернадского Виктор Харабуга, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В Крыму, нужно отдать должное местным руководителям, тогда был принят свой закон о референдуме, и мы провели референдум и воссоздали автономию, – напомнил эксперт события начала 90-х. – Когда приезжали из Киева те, кто после перешел из коммунистов в националисты, они тут пытались уговорить: нет ничего страшного, мы будем вместе с вами бороться против украинского национализма, только вы нас не бросайте, будем биться за сохранение единой советской социалистической Украины, и не нужен вам референдум. Об этом, прежде всего, говорил Кравчук. Они очень боялись слова – Автономная Республика».

К вопросу отмены автономии вернулись в 1995 году, когда пересматривались полномочия Крыма и институт президента республики.

«Мне пришлось участвовать в переговорах в качестве эксперта по первой Конституции АРК, когда её отменяли. И люди тогда так и рассуждали: зачем вам это надо? Мы вам автономию дадим… Хотим – дадим, хотим отберём. А субъект в этом случае кто? – подчеркнул Харабуга. – Все республики должны были выходить из состава СССР по принятым положениям о референдумах, вплоть до внешнего вида и содержания бюллетеня. Не лозунгами, а именно по форме».

30 декабря исполнится 100 лет образованию Союза Советских Социалистических Республик. В Симферополе к столетию создания СССР откроют выставку Госкомитета по делам архивов РК. На выставке представлены документы, охватывающие основные сферы жизни и деятельности общества в 1960-80 годы. Значительная часть документов является уникальной и представлена впервые.