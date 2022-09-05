В Крыму вспомнили об убийстве человека боксёром Усиком – и выясняют, кто его «отмазал»

Новости Украины

Крымский блогер обнародовал информацию об убийстве боксером Александром Усиком своего друга.

Отработанным ударом он убил парня на почве ревности, а следствие все списало на сердечный приступ, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Убийство произошло в сентябре 2007 года. Тогда еще юноша Усик на дискотеке приревновал свою нынешнюю жену к другу и избил его. Парень погиб, а Усика отмазали на самом начальном этапе, зафиксировав у погибшего сердечный приступ.

«Тогда за него вступились некие силы, отмазали, в итоге это существо переехало в Киев, отрастило чуб и сейчас собралось отстраивать Крым, после его освобождения военным путём, – написал в своем телеграм-канале Александр Талипов. – Чубатый клоун, ты ничего не попутал? Может, пора поднять дело об убийстве в Крыму и рассказать о нём мировой общественности? Заодно проверить, кто его отмазывал и какую должность он сейчас занимает?».

Еще до начала спецоперации Усик приезжал в Крым, проводил тренировки и постил в соцсетях фото крымских достопримечательностей, как бы демонстрируя пример принятия выбора крымчан жить в том государстве и в той цивилизации, которые они считают своими. С началом военных действий в защиту Донбасса образ «адекватного украинца» растаял без следа.

«Я лично вообще никогда не считал боксёра Усика примером для молодёжи, – отметил в комментарии «ПолитНавигатору» начальник управления международной деятельности КФУ им. Вернадского Александр Мащенко. – Думаю, что тем более он не может быть им сейчас, когда идёт специальная военная операция, в которой он совершенно чётко, ясно и недвусмысленно Встал на сторону украинского националистического режима. Думаю, что у нас в Крыму и в России более чем достаточно людей, в том числе сверстников Александра Усика, которые могут быть настоящими, а не искусственно созданными примерами и образцами для подражания, реальными героями для молодёжи. Это те же самые участники специальной военной операции, среди которых много крымчан, и многие из которых уже получили государственные награды и звания героев России. Много других ребят, которые были награждены боевыми орденами и медалями за то, что они делают сейчас на фронте. Думаю, что среди спортсменов крымских мы можем тоже много найти примеров, которые могут быть образцами для молодёжи в гораздо большей степени, чем Усик. Можно обсуждать его чувство вкуса и стиля, которые с давних времен у него своеобразные и не могут быть примером, его оселедец и шаровары, мне кажется это кич. Боксёр он может быть хороший, но дело же не только в этом. Комментировать уголовные дела должны люди, которые имеют отношение к правоохранительным органам. Если человек виновен, то он должен понести наказание. Это то, что знаем мы все – как граждане России».