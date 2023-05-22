В Крыму встретились повзрослевшая девочка и «вежливый человек», вдохновившие автора памятника

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В Симферополе встретились два прототипа памятника «Вежливым людям», установленного в центре крымской столицы – девочка Анна Соловьян и боец спецподразделения Михаил.

Видеоролик их трогательного общения на площади Ленина в марте 2014 года стал одним из символов «Русской весны», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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В канун 9-летия воссоединения Крыма с Россией на крымском ТВ вышел сюжет о героине ролика, которой в марте 2014 года было 6 лет. Девочка подошла к бойцу спецподразделения и обняла его, а после поцеловала в щеку.

«Мама хотела подойти к «вежливому человеку», но взрослых не пускали, только детей, – рассказала Аня. – И сцена в том видеоролике – абсолютно искренняя. Я застеснялась сначала, потому что я маленькая 6-летняя девочка, а тут такой солдат».

Найти бойца тогда не удалось. Но сейчас Михаил участвует в СВО, был в Крыму на отдыхе и готовится к возвращению на передовую. Он встретился с девочкой Аней спустя 9 лет.

Михаил подарил Анне корзинку с цветами, «мишку от Мишки» и такую же шоколадку, которую вручил девочке в марте 2014-го года. Только теперь эта девочка выпускница средней школы, а на момент знакомства с бойцом только собиралась идти в первый класс.

«У меня сегодня был Последний звонок. И когда я с вами встретилась, только-только должна была пойти в школу, а теперь мы встретились, когда у меня выпускной», – подчеркнула Аня.

Видео встречи опубликовал в своем телеграм-канале блогер и военный волонтер Александр Талипов.