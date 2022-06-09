В Крыму введут отдельные льготы для утративших трудоспособность в ходе спецоперации

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Новости Украины

В Крыму собираются ввести льготы по оплате коммунальных услуг и материальную помощь добровольцам, принимавшим участие в специальной военной операции на Украине и получившим инвалидность из-за ранения.

В число льготников также предлагают включить работников силовых и правоохранительных структур, получивших инвалидность после работы в районах боевых действий, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Меры поддержки на законодательном уровне необходимо закрепить в законе «О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан и лиц, проживающих на территории Республики Крым». С инициативой выступил Красногвардейский район, предлагая расширить перечень льготников и получателей материальной помощи теми, кто воевал на Донбассе или территориях бывшего СССР, получил увечья и не может продолжать работать.

Членов семей погибших также предложено включить в льготополучатели, если они проживают в Крыму. Инвалидам по ранению, вдовам военнослужащих и добровольцев, а также их родителям планируется назначить единовременную выплату, а детям – ежемесячное пособие до достижения 18-летия.

Порядок начисления и размер материальной помощи, в случае принятия законопроекта, определит Совет министров Крыма.