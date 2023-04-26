В Крыму ввели особые условия поступления в вузы для детей участников СВО и жителей новых регионов

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Дети участников специальной военной операции в этом году будут поступать в вузы в особом порядке и по квоте на бюджетные места. Для абитуриентов из новых регионов – Запорожской, Херсонской областей и республик Донбасса – порядок поступления тоже изменился.

Об этом в эфире «Радио Крым» сообщил ответственный секретарь приёмной комиссии КФУ им. Вернадского Алексей Гусев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В эту вступительную кампанию есть особенности для ребят из новых регионов и из семей, где отцы выполняют свой долг в специальной военной операции. В этом году установлена отдельная льготная категория детей участников СВО. Такие дети выделяются в отдельную группу, под них проводятся отдельные конкурсы, определяется отдельная квота. Ребята могут поступать на основании результатов ЕГЭ и без внутренних экзаменов вуза. Дети погибших военнослужащих зачисляются без экзаменов, то есть, по сути, без конкурса. Такое право за ними закреплено. Что касается детей из новых регионов, то для них установлены особенности приёма в этом году. Раньше дети поступали в рамках квоты, установленной Министерством образования РФ. В этом году они поступают на общих условиях, но с учётом особенности школьной программы, а они не могли, как положено, изучать русский язык, историю России, литературу, обществознание, окончившим школу в 2021-2023 годах даётся право сдавать экзамены в университете, а по указанным выше предметам проходить собеседование. Также для них не является обязательным сдача ЕГЭ. То есть, ЕГЭ является правом, но не обязанностью для поступления».

Все правила приёма, по словам Гусева, размещены на сайте любого вуза, в том числе и Крымского федерального университета. В числе прочего, в этом году изменен порядок подачи заявления на зачисление в вуз.

«Если раньше каждый абитуриент мог подать документы в пять вузов и в каждом мог выбрать от двух до десяти специальностей, то сейчас количество специальностей ограничено пятью, и все их нужно указать в заявлении в порядке приоритетности, – подчеркнул преподаватель КФУ. – По большому счету, это система удобнее для профессионально ориентированных абитуриентов, которые точно понимают, куда они хотят поступить, а не поступает по принципу, лишь бы поступить. Оценивать степень удобства новой системы мы сможем, только пройдя все этапы вступительной кампании, но мы, как университет, заинтересованы в абитуриентах, которые поступают туда, куда они хотят, а не туда, куда возьмут».