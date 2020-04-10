В Крыму вынесли банкам строгое коронавирусное предупреждение

10.04.2020, Симферополь, Максим Карпенко

С понедельника, 13-го апреля, в Крыму начинают работу банковские филиалы в городах и районах.

Об этом на заседании штаба по противодействию распространению коронавируса заявил премьер-министр республики Юрий Гоцанюк, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам чиновника, при этом, сегодня в работающих отделениях банков зафиксированы нарушения – посетители не соблюдают дистанцию в полтора-два метра друг от друга, рекомендованную медиками.

«В банковских учреждениях, в первую очередь, в филиалах, которые работают на территории городов и районов, создаются очереди. Вчера я проговорил с руководством банков, в том числе банка РНКБ, о том, что никто им не запретил работать в рамках режима повышенной готовности, работы в полном объеме.

Тем не менее, банки сегодня и филиалы в отделениях городов и районов загружены на 30%. Поэтому договорились с руководителями банков, повторяю, в частности, РНКБ, с понедельника банковские учреждения и филиалы открыть и соблюдать социальное дистанцирование. На сегодняшний день социальное дистанцирование не соблюдается», – предупредил Гоцанюк.

Напомним, на сегодняшний день в Крыму зафиксированы 28 случаев заражения коронавирусом нового штамма COVID-19. Из них 12 человек уже выписаны из больниц.