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25.01.2019, Киев, Максим Карпенко
 
Криминал, Крым, Россия, Украина
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В Крыму выпустили из-за решетки меджлисовцев, обвинявшихся в вымогательстве у турка

В Крыму суд отпустил под домашний арест меджлисовцев, которые около года назад были арестованы по обвинению в вымогательстве денег у гражданина Турции.

Как сообщил адвокат Николай Полозов, из СИЗО отправили домой Асана Чапуха, Бекира Дегерменджи, Казима Аметова и Руслана Трубача, которые больше года провели в изоляторе после задержания российскими силовиками, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Полозов, защищающий меджлисовцев, недоумевает, для чего их больше года содержали под стражей, а теперь отпустили.

Напомним, в ноябре 2017 года российские силовики заявили, что меджлисовцы устроили шантаж гражданина Турции Юсуфа Айтана, вымогая у него деньги. По факту вымогательства было возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 163 УК РФ.

Однако, после проведения обыска в домах фигурантов дела были обнаружены три автомата Калашникова с патронами, наркотики и экстремистская литература.

Во время операции по задержанию обвиняемых в одном из кафе Симферополя от сердечного приступа умерла 83-летняя активистка запрещенного в РФ меджлиса Веджие Кашка, давняя соратница Мустафы Джемилева и советского диссидента, академика Сахарова. Ее смерть активно раскручивалась украинской пропагандой как «свидетельство репрессий в Крыму».

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