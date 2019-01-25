В Крыму выпустили из-за решетки меджлисовцев, обвинявшихся в вымогательстве у турка
В Крыму суд отпустил под домашний арест меджлисовцев, которые около года назад были арестованы по обвинению в вымогательстве денег у гражданина Турции.
Как сообщил адвокат Николай Полозов, из СИЗО отправили домой Асана Чапуха, Бекира Дегерменджи, Казима Аметова и Руслана Трубача, которые больше года провели в изоляторе после задержания российскими силовиками, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости
Полозов, защищающий меджлисовцев, недоумевает, для чего их больше года содержали под стражей, а теперь отпустили.
Напомним, в ноябре 2017 года российские силовики заявили, что меджлисовцы устроили шантаж гражданина Турции Юсуфа Айтана, вымогая у него деньги. По факту вымогательства было возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 163 УК РФ.
Однако, после проведения обыска в домах фигурантов дела были обнаружены три автомата Калашникова с патронами, наркотики и экстремистская литература.
Во время операции по задержанию обвиняемых в одном из кафе Симферополя от сердечного приступа умерла 83-летняя активистка запрещенного в РФ меджлиса Веджие Кашка, давняя соратница Мустафы Джемилева и советского диссидента, академика Сахарова. Ее смерть активно раскручивалась украинской пропагандой как «свидетельство репрессий в Крыму».
Метки: меджлис
По вопросам разбана обращаться на [email protected]
Просьба к читателям поддержать работу модератора:
Карта «СБ России»: 5469380053262415, Кошелёк WebMoney: R521060319296
Спасибо!
Теперь редакторы в курсе.