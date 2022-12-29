В Крыму вырос уровень тревожности и ухудшился уровень жизни

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Крым и Севастополь за 2023 год ухудшили показатели уровня жизни и поднялись в рейтинге тревожности населения. При этом уровень пессимизма у жителей полуострова не повышается – люди уверены в том, что в скором времени все наладится.

Об этом на пресс-конференции в Симферополе сообщила руководитель крымского филиала Фонда развития гражданского общества, социолог Наталья Киселева, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«К сожалению, Крыму здесь похвастаться нечем. Есть некие показатели, которые характеризуют именно социальное благополучие или социальное самочувствие жителей разных регионов, среди них показатели параметров, которые говорят о росте цен, падении доходов, другие социально-экономические показатели. Здесь следует констатировать, что индекс потребительских цен в Республике Крым вырос, и цены у нас росли опережающими темпами, причём выше, чем в среднем по Южному федеральному округу и Российской Федерации. Речь идёт о ценах на продовольственные товары. Затем индекс стоимости фиксированного набора. Фиксированный набор – это минимальный набор товаров и услуг, и по индексу стоимости мы тоже опережаем другие регионы Южного федерального округа. Но при этом у нас динамика среднедушевых доходов в Крыму – одна из самых низких в ЮФО. Если в Крыму за последний год динамика роста среднедушевых доходов составила 7,6%, то в среднем по ЮФО 13,3%. То есть, мы видим, что у нас в два раза ниже динамика среднедушевых доходов», – подчеркнула эксперт.

По ее словам, буквально на днях был опубликован рейтинг регионов, который составляется по нескольким параметрам материального благополучия, социально-экономического положения, рынка труда и так далее. И по этим разным параметрам ни Крым, ни Севастополь не то что в первую десятку, но даже в первую половину регионов-лидеров не вошли.

«Севастополь в этом рейтинге занимает 66 место, Крым занимает 69, – указала Киселева. – Так же на днях были опубликованы данные об уровне тревожности в регионах, и по уровню тревожности, увы, Крым и Севастополь входит в первую двадцатку регионов России. При этом Севастополь находится на 5 месте, а Крым – на 19. Но хотелось бы отметить, что уровень тревожности не коррелируется с общими настроениями наших граждан. Из-за высокого уровня тревожности у нас не растёт количество пессимистов, оно остаётся стабильным. Модальную группу составляют оптимисты, которые считают, что в ближайшие годы ситуация в стране улучшится. И у нас есть основание, несмотря на трудности этого года, для таких оптимистических настроений».