05.09.2019, Москва, Елена Острякова
 
Крым, Наука, Общество, Политика, Россия
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В Крыму высадится элитный научный десант из Сербии

Делегация студентов, молодых ученых и профессоров ведущих сербских университетов будет находиться в Крыму до 16 сентября на стажировке от Русского географического общества (РГО) в Республике Крым.

Об этом рассказал директор Центра РГО в Сербии, профессор географического факультета Белградского университета Миролюб Милинчич, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Наша команда представляет две страны и три университета: Белградский университет, университет Приштины (штаб-квартира в Косовской Митровице) и университет Баня-Лука (Республика Сербская, Босния и Герцеговина). Центр РГО в Сербии один из первых в мире. Каждый год у нас проходят обмены студентами, выставки, работа по грантам», – отметил Милинчич, не забыв подчеркнуть принадлежность Косова Сербии.

Ассистент географического факультета Белградского университета Владан Грбович подчеркнул, что инициатива стажировки в Крыму исходила от сербской стороны.

«В прошлом году у нас была русская стажировка, в группе было два ученых из Крыма. Когда Крым вернулся в состав России, у нас в Сербии это было воспринято очень хорошо, все порадовались.

Мы хотели знать, что происходит сейчас в Крыму и попросили, чтобы наша стажировка прошла здесь. Когда я сказал, что еду в Крым, все попросили меня привезти побольше фотографий и расспросить людей, которые здесь живут», – поделился Грбович.

Сербские ученые планируют заняться совместным с крымскими коллегами изучением карстовых процессов и издавать научный журнал.

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