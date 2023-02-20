В Крыму вышел на свободу пособник украинских диверсантов

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Пособник украинских диверсантов Андрей Захтей вышел на свободу, отбыв весь срок в 6,5 лет колонии строгого режима.

В 2016 году его задержали в Армянске как участника украинской диверсионной группы, готовившей теракты в Крыму, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Об освобождении Захтея сообщило украинское издание «Граты», уточнив, что бывшему заключенному якобы не разрешили уехать на Украину и поместили в Центр временного содержания иностранных граждан в Ростовской области.

В августе 2016 года в районе Армянска ночью обнаружили группу диверсантов. В ходе перестрелки погибли сотрудник ФСБ и десантник. В дальнейшем спецслужбы вскрыли агентурную сеть, готовившую серию терактов на объектах гражданской инфраструктуры Крыма и Черноморского флота. В нее входили граждане Украины Андрей Захтей и Евгений Панов. Последний, по версии ФСБ, был одним из организаторов, а Захтей выполнял роль водителя.

«Шестого числа мне позвонил неизвестный и представился, что он от Юры. В телефонном разговоре он мне сказал, что я в 12 ночи должен приехать в деревню Рисово недалеко от Армянска и забрать группу людей с каким-то грузом, – рассказал о своем участии в подготовке диверсий на одном из первых допросов Захтей. – Сейчас я осознаю и оцениваю свои действия, что я непосредственно выполнял приказы военной разведки Украины о перевозке диверсантов и их груза по территории Крыма».

В июне 2016 года депутат Госдумы от Крыма, экс-прокурор республики Наталья Поклонская встречалась с Захтеем в Симферопольской колонии №1. Тогда он пожаловался на действия украинских властей, которые записали его в политзаключенные, хотя он сам себя таковым не считает. При этом Захтея включили в «расстрельный» список на сайте «Миротворец» в качестве «пособника российских оккупантов».

Вместе стем фамилию Захтея в список взаимных посещений включила на тот момент украинский омбудсмен Людмила Денисова. Тем удивительнее звучали просьбы самого заключенного не использовать его имя в политических играх и не приписывать политическую деятельность. Но украинская пресса продолжала твердить о пытках, через которые прошел пособник диверсантов, вынудивших его во всем сознаться.

В том же 2016 году в Севастополе задержали ещё несколько участников украинской диверсионной группы – Дмитрия Штыбликова, Алексея Бесарабова и Владимира Дудку.

Захтея приговорили к шести с половиной годам лишения свободы, которые он провел в колонии строгого режима в Симферополе. Еще один фигурант этого же дела Евгений Панов был освобожден 7 сентября 2019 года в рамках «большого обмена» заключенными между Украиной и Россией.