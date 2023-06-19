В Крыму взорвалась машина с помощником вице-премьера

19.06.2023 11:19
  (Мск) , Симферополь ) – Любовь Смирнова
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Дзен, Запорожье, Крым, Происшествия, Россия


В Крыму в ДТП пострадал помощник вице-премьера Запорожской области Владимир Епифанов.

В его Toyota Land Cruiser взорвался газовый баллон, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

В Крыму в ДТП пострадал помощник вице-премьера Запорожской области Владимир Епифанов. В его Toyota...

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По информации МВД, дорожное происшествие произошло около 4 утра на Евпаторийском шоссе.

«Водитель автомобиля Toyota Land Cruiser, двигаясь по Евпаторийскому шоссе, допустил наезд на препятствие с последующим возгоранием газобаллонного оборудования, установленного на автомобиле», – сообщили в МВД по РК.

Пострадавших трое – сам Епифанов, его секретарь и охранник. С ожогами II-III степени их доставили в больницу «скорой помощи». Причины происшествия выясняет МВД и прокуратура, но сам Епифанов сообщил, что накануне газовый баллон проверяли на СТО в Симферополе.

Епифанов возглавляет запорожское областное отделение объединения «Опора России» и выдвигается кандидатом в депутаты от «Единой России». В областной администрации его шефом является бывший вице-премьер Крыма Андрей Козенко, который отвечает за экономический блок.

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