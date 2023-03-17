В Крыму взорвались снаряды

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В Джанкое местный житель принес домой боеприпасы, чтобы разобрать и сдать их на металлолом.

Один из четырёх снарядов сдетонировал и повредил соседнее домовладение, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Инцидент произошел 16 марта около полудня. В начале над городом был слышен взрыв, а затем над частным домовладением по улице Гагарина появился дым. Прибывавшие по вызову пожарные установили, что во дворе дома по улице Суворова произошла детонация одного из четырех боеприпасов. Вследствие чего была повреждена крыша и стена хозпостройки соседнего дома. Пострадавших нет.

В социальных сетях происшедшее объяснили просто: 46-летний мужчина гулял по лесу в Джанкое рядом с заброшенным заводом и там нашёл три снаряда. Находку он отнес на участок и приступил к разборке, чтобы сдать на металлолом. Один из снарядов воспламенился, и пролетев примерно 70 метров, пробив несколько ворот и крышу, попал в соседский сарай.

По одной из версий, мужчина принес домой снаряды к РСЗО «Град». За оставшимися приехали саперы, а на время их работы жителей соседних домов эвакуировали.

Рассказ про находку в лесу вызывает у джанкойцев смех и сарказм – город находится в степном Крыму, и даже до ближайшей лесополосы ехать нужно на автомобиле. Один снаряд для «Града» весит 56,5 кг, и за одну ходку мужчина мог принести домой только один снаряд.

В теории их могло раскидать взрывной волной во время прошлогоднего пожара на складе боеприпасов в селе Майское, но возможно ли такое на практике должны ответить правоохранители.