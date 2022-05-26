В Крыму взяли под охрану все мосты

26.05.2022  21:20 (Мск), Симферополь
Любовь Смирнова.  
Просмотров:
 
Дзен, Крым, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Транспорт


Действие высокого «желтого» уровня террористической опасности в Крыму продлено до 10 июня.

Он действует в республике с 11 апреля и распространяется на приграничные регионы и все объекты инфраструктуры, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Действие высокого «желтого» уровня террористической опасности в Крыму продлено до 10 июня. Он действует...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, Яндекс.Новости и Google Новости.

По-прежнему усилены меры безопасности в Армянске, Джанкое, Красноперекопске, Джанкойском и Красноперекопском районах. Под повышенный контроль переведены объекты транспортной инфраструктуры, жилищно-коммунального хозяйства, здравоохранения, энергетики, промышленности и водного хозяйства.

Высокий («желтый») уровень террористической опасности касается организации работы правоохранительной системы и спецслужб, а также органов власти. От граждан просят проявлять бдительность и, в случае появления подозрительных людей, обнаружения бесхозных предметов сообщать об этом в правоохранительные органы.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Май 2022
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Апрель    
     1
    2345678
    9101112131415
    16171819202122
    23242526272829
    3031  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть