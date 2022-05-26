В Крыму взяли под охрану все мосты

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Действие высокого «желтого» уровня террористической опасности в Крыму продлено до 10 июня.

Он действует в республике с 11 апреля и распространяется на приграничные регионы и все объекты инфраструктуры, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По-прежнему усилены меры безопасности в Армянске, Джанкое, Красноперекопске, Джанкойском и Красноперекопском районах. Под повышенный контроль переведены объекты транспортной инфраструктуры, жилищно-коммунального хозяйства, здравоохранения, энергетики, промышленности и водного хозяйства.

Высокий («желтый») уровень террористической опасности касается организации работы правоохранительной системы и спецслужб, а также органов власти. От граждан просят проявлять бдительность и, в случае появления подозрительных людей, обнаружения бесхозных предметов сообщать об этом в правоохранительные органы.