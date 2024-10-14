В Крыму взяли под стражу лидера запрещенной секты
В Керчи взяли под стражу лидера местной ячейки запрещенной секты «Свидетели Иеговы». 53-летний керчанин настойчиво продолжал проводить собрания адептов, несмотря на аресты сектантов в других городах Крыма, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
При обыске у него дома изъяли запрещенную литературу, иные противозаконные материалы. По сообщению терупрвления Следкома, фигурант задержан, ему предъявлено обвинение в организации деятельности запрещенной религиозной организации.
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В прошлом году задержали лидеров ячейки «Свидетелей Иеговы» в Красногвардейском районе. Причем одного из соорганизаторов поймали при попытке выехать из Крыма в Херсонскую область.
В феврале Ялтинский горсуд вынес приговор организаторам и активисту еще одной ячейки секты. Каждый получил от 6 до 6,5 лет колонии общего режима, активисту дали 3 года лишения свободы.
В Запорожской области у сектантов «Свидетелей Иеговы» изъяли документы, подтверждающие сбор пожертвований на украинские праворадикальные группировки вплоть до 2022 года.
Эта организация, признанная в РФ экстремистской, в период украинской юрисдикции не входила в число запрещенных, под влиянием проповедников сотни, если не тысячи людей жертвовали сбережения и свою недвижимость на благо псевдохристианской церкви.
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