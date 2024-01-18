В Крыму взяли с поличным украинского шпиона-велосипедиста

Любовь Смирнова.  
18.01.2024 13:56
  (Мск) , Симферополь
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Дзен, Крым, Россия, Спецслужбы, Украина


В Крыму задержали 28-летнего агента украинских спецслужб, собиравшего данные о стратегических объектах.

Его услуги оплачивались спецслужбами Украины, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

В Крыму задержали 28-летнего агента украинских спецслужб, собиравшего данные о стратегических объектах. Его услуги...

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Примечательно, что шпион собирал сведения, разъезжая на велосипеде. Его вычислили сотрудниками Центра по противодействию экстремизму МВД. Он как собирал информацию о стратегически важных объектах на территории Крыма, так и публиковал ее в проукраинских каналах.

Оперативники установили личность шпиона. Им оказался житель Симферопольского района.

«В ходе наблюдения за подозреваемым установлено, что гражданин передвигался по населенным пунктам вблизи стратегических объектов на велосипеде и осуществлял фото и видеосъемку на скрытую камеру.

Была получена информация о том, что данное лицо по месту проживания может хранить запрещенные в обороте предметы и вещества для возможного совершения преступлений экстремистской и террористической направленности», – сообщили в МВД.

Во время обыска по месту жительства подозреваемого изъяли несколько мобильных телефонов, мини-камеры для удаленного наблюдения, компьютерную технику, флеш-накопители, самодельные беспилотники и детали к ним, крупная сумма денежных средств в рублях и иностранной валюте, а также взрывчатые вещества, в том числе тротил и самодельное взрывное устройство.

Шпион-велосипедист признался, что выполнял задания спецслужб Украины, за что получал вознаграждение.

Но в МВД возбудили дело за хранение взрывчатки, пока следователи будут документировать иную противоправную деятельность, в том числе террористической направленности. Симферопольский районный суд постановил на время следствия заключить подозреваемого под стражу.

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