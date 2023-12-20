В Крыму взяли с поличным заукраинскую ведьму

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Сотрудниками Центра противодействия экстремизму МВД по Республике Крым в Евпатории задержана участница телепроекта «Битва экстрасенсов» на ТНТ Наталья Абрамович.

Ведьма и экстрасенс в своих социальных сетях поддерживала Украину, размещала оскорбляющие и дискредитирующие президента и армию РФ фото, аудио и видеоматериалы, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Очередную «заукраинку», но уже с мистическим подтекстом, вычислил тelegram-канал «Крымский СМЕРШ».

Участница «Битвы экстрасенсов» Наталья Абрамович и не собиралась скрывать своих взглядов. При этом грозила своим изобличителям главным раввином России за преследование ее как представительницы еврейского народа.

«Ведьма хохляцая, не хохляцкая – я еще и еврейка. Я сейчас позвоню раввину своему. И он вы@бет Путина во все щели за то, что ущемляют права евреев в Крыму», – заявила Абрамович.

Но в присутствии правоохранителей факт оскорбления президента и дискредитацию ВС РФ признала.

На женщину составлены сразу четыре протокола – за дискредитацию ВС РФ, за мелкое хулиганство, демонстрацию нацистских символов и публичные призывы к нарушению территориальной целостности Российской Федерации. Материалы переданы в суд для принятия решения.