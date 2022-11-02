В Крыму взяли украинского диверсанта, пытавшегося взорвать ЛЭП

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Новости Украины

В Крыму задержан гражданин Украины, готовивший подрыв линии электропередач.

Об этом сообщил Центр общественных связей ФСБ, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По данным ведомства, задержанный был завербован украинскими спецслужбами.

«Задержан гражданин Украины 1978 г.р., Завербованный СБУ, у которого изъяты три взрывных устройства фугасного типа, инструкции по их использованию и схема расположения опор ЛЭП в одном из районов Крыма», – говорится в сообщении.

Если бы диверсия удалась, по оценкам энергетиков, без электроэнергии остались бы более пяти тысяч потребителей, а также объекты социальной инфраструктуры.