В Крыму взяли украинского диверсанта, пытавшегося взорвать ЛЭП

02.11.2022  11:31 (Мск), Симферополь
Максим Карпенко.  
Просмотров: 502
 
Дзен, Диверсии, Крым, Россия, Сюжет дня, Украина, ФСБ, Энергетика
Новости Украины

В Крыму задержан гражданин Украины, готовивший подрыв линии электропередач.

Об этом сообщил Центр общественных связей ФСБ, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

В Крыму задержан гражданин Украины, готовивший подрыв линии электропередач. Об этом сообщил Центр общественных...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости.


По данным ведомства, задержанный был завербован украинскими спецслужбами.

«Задержан гражданин Украины 1978 г.р., Завербованный СБУ, у которого изъяты три взрывных устройства фугасного типа, инструкции по их использованию и схема расположения опор ЛЭП в одном из районов Крыма», – говорится в сообщении.

Если бы диверсия удалась, по оценкам энергетиков, без электроэнергии остались бы более пяти тысяч потребителей, а также объекты социальной инфраструктуры.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , ,

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Ноябрь 2022
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Октябрь    
     123456
    78910111213
    14151617181920
    21222324252627
    282930  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть