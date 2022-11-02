В Крыму взяли украинского диверсанта, пытавшегося взорвать ЛЭП
02.11.2022 11:31 (Мск), Симферополь
В Крыму задержан гражданин Украины, готовивший подрыв линии электропередач.
Об этом сообщил Центр общественных связей ФСБ, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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По данным ведомства, задержанный был завербован украинскими спецслужбами.
«Задержан гражданин Украины 1978 г.р., Завербованный СБУ, у которого изъяты три взрывных устройства фугасного типа, инструкции по их использованию и схема расположения опор ЛЭП в одном из районов Крыма», – говорится в сообщении.
Если бы диверсия удалась, по оценкам энергетиков, без электроэнергии остались бы более пяти тысяч потребителей, а также объекты социальной инфраструктуры.
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