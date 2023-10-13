В Крыму взят под стражу адвокат «ждунов» и экстремистов

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Адвокат крымских «ждунов», «хизбов» и «заукраинцев» Алексей Ладин арестован на 14 суток за дискредитацию Вооруженных сил России и демонстрацию символики нацбата им. Номана Челебиджихана, который признан в России террористической организацией.

Об этом сообщает подконтрольная СБУ группа в социальной сети «Крымская солидарность», именующая себя правозащитной, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Сегодня утром Ладина задержали в Симферополе, затем провели обыск в его доме в Севастополе.

«Сотрудники крымского Центра по противодействию экстремизму вменили Ладину сразу два административных правонарушения: по части первой статьи 20.3 КоАП – «пропаганда либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики», и по части первой статьи 20.3.3 КоАП – «публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных Сил Российской Федерации», – сообщает группа.

Первый протокол адвокат получил за две публикации на своей странице в соцсетях летом 2018 года. Это рисунки Исмаила Рамазанова, которого Ландин защищал в суде. На них изображен герб Украины и крымско-татарская тамга с подписью «Нескорений/Boysunmagan», и также трезуб и тамга с надписью «Мы не террористы! И не экстремисты!».

Второй протокол составлен на основании поста в марте 2022 года об использовании российской армией кассетных боеприпасов и несогласием с СВО.

Стандартно «правозащитники» считают задержание “преследованием за его профессиональную деятельность”, поскольку сейчас Ладин защищает «украинских военнопленных», а в целом ведет дела сторонников Хизб-ут-Тахрир.