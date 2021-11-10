В Крыму за шпионаж в пользу Украины арестован экс-мэр Симеиза

Новости Украины

ФСБ задержала в Ялте гражданина России, который передавал информацию, составляющую государственную тайну украинским спецслужбам. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ведомства, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Следствие установило, что ялтинец шпионил по заданию СБУ в период с 2017-го по 2018-й год.

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«В отношении указанного лица возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 275 УК России («Государственная измена в форме шпионажа»). Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде 20 лет лишения свободы. Ялтинским городским судом ему избрана мера пресечения в виде заключения под страж», – говорится в сообщении.

По данным СМИ, речь идет о бывшем депутате Ялтинского горсовета и экс-мэре Симеиза Юрии Ломенко, который сложил полномочия 8-го ноября этого года. Эту информацию в своем блоге подтверждает российский военкор Александр Сладков: «Вот заарканили очередного вероятного врага (суд докажет или опровергнет). Бывший мэр Симеиза Ломенко».

Интересно, что Ломенко в 2017-м году стал учредителем и главой организации «Национально-культурная автономия «Украинцы Крыма», которую ликвидировал в октябре этого года. В Ялтинский горсовет он был избран от партии «Единая Россия».

«В команде партии «Единая Россия» проверенные и надёжные люди! Мы делаем все от нас зависящее, чтобы идти от «Крымской весны» к «крымской мечте», – прокомментировал совместное фото однопартиец Ломенко Валерий Коваленко. «Он был активным товарищем, но за ним тянулся определенный шлейф в его бытность поселковым головой Симеиза. Интересно, что за сутки до задержания он написал заявление об уходе по собственному желанию из депутатов, которое было удовлетворено сессией. Причем, ему выражали на сессии благодарность, очень сожалели. По моей информации, там было представление прокуратуры, поэтому, чтобы его не по уголовному делу из горсовета убрать, он по собственному ушел. Сейчас весь город шумит и обсуждает, как так депутат от «Единой России», он же остался членом партии, такое совершил? Думаю, здесь будут изучаться и определенные бизнес-интересы Ломенко и в украинское, и в российское время. Вполне допускаю, что могла быть с его стороны определенная помощь нашим соседям, у которых здесь осталась собственность, земельные участки», – прокомментировал «ПолитНавигатору» задержание Ломенко ялтинский журналист и общественник Сергей Сардыко.