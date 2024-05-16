В Крыму задержали агентов Буданова

Анатолий Лапин.  
16.05.2024 10:20
  (Мск) , Симферополь
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Дзен, Крым, Россия, Спецслужбы, Украина


Сотрудники ФСБ в Крыму задержали пару террористов, завербованных и работавших по заданию ГУР МО Украины. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Мужчина 1999 и женщина 2000 годов рождения по требованию кураторов снимали военные объекты – места дислокации подразделений и средств ПВО. Кроме того, как заявил на оперативном видео один из задержанных, представитель ГУР поручил ему подорвать железнодорожное полотно в Ленинском районе полуострова, а также планировал отправить беспилотник для удара по комплексу ПВО.

Сотрудники ФСБ в Крыму задержали пару террористов, завербованных и работавших по заданию ГУР МО...

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«Требовалась любая информация, касающаяся либо военнослужащих Российской Федерации, либо объектов военных. Просили фотографии ПВО в районе Керчи. Их я тоже отправлял. У них была идея передать беспилотник небольшой, научить меня им управлять и ударить им предположительно по средствам ПВО в районе Керчи. Беспилотник они не смогли передать, – как он написал, что он разрушается при передаче.

Потом снова вышел на связь и сказал, что нужно поехать в Севастополь, забрать тайник со взрывчатыми веществами. Я поехал его забирать, после чего он начал требовать от меня подрыва железной дороги в районе города Керчь. Он мне скинул несколько точек геолокации, я съездил на одну, сфотографировал место, он сказал, что место подходит. Он мне отправил скриншот и там была нарисована рельса, на рельсе было нарисовано, куда закладывать взрывное устройство», – рассказал предатель.

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