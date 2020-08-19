19.08.2020, Симферополь, Владимир Гладков
 
Донбасс, Крым, Россия, Спецслужбы, Украина
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В Крыму задержали боевика украинского добробата


Следственным отделом УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю возбуждено уголовное дело в отношении жителя Кировского района Республики Крым, в 2016 году служившего в одном из украинских добробатов.

Об этом сообщили в пресс-службе Управления ФСБ по Республике Крым и городу Севастополь, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Установлено, что подозреваемый в 2016 года выехал на территорию Украины, где вступил в ряды незаконного вооруженного формирования т.н. «батальон им. Н. Челебиджихана», в составе которого прошел обучение  обращению с огнестрельным оружием. В его функциональные обязанности также входило осуществление охраны расположения батальона, содействие Государственной пограничной службе Украины при совместных патрулированиях пограничной зоны, проверка лиц и автотранспортных средств на пунктах пропуска.

Впоследствии мужчина вернулся в Крым, продолжив поддерживать контакты с членами НВФ и свою преступную деятельность по участию в батальоне», – говорится в сообщении.

В ведомстве подчеркнули, что 19 августа 2020 года сотрудниками УФСБ России по адресам проживания и регистрации фигуранта уголовного дела проведены следственные действия. В настоящий момент подозреваемый задержан, ему грозит до 15 лет лишения свободы.

Тем не менее, в пресс-службе напомнили, что лица, добровольно прекратившее участие в незаконном вооруженном формировании и сообщившее об этом в правоохранительные органы, могут быть освоождены от уголовной ответственности, если в их действиях не содержится иного состава преступления.


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