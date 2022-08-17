В Крыму задержали членов террористической группировки, координируемой с Украины

Сотрудники ФСБ по Крыму задержали в Ялте и Джанкое шестерых боевиков террористической организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами».

Об этом сообщили в пресс-службе ведомства, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости.

По данным следствия, деятельность боевиков курировалась из Украины.

«В ходе проведенных мероприятий установлено, что при координации эмиссаров международной террористической организации, пребывающих на Украине, данные лица проводили целенаправленную работу по распространению на территории нашей страны террористической идеологии. В процессе конспиративных собраний ими осуществлялась вербовка в свои ряды жителей России из числа местных мусульман», – говорится в сообщении.

Покинувший Украину экономист Александр Дудчак в своем блоге напоминает, что группировка, которую представляют задержанные, как и экстремисты из «Меджлиса крымско-татарского народа» поддерживаются извне и имеют сепаратистскую направленность.

«Процесс идёт… Они до госпереворота при Украине себя чувствовали вполне комфортно. Турки поддерживали материально. Как и другую, откровенно террористическую организацию «Меджлис крымскотатарского народа». Долгое время на главной странице их сайта было написано, что их цель – создание независимого этнического государства на территории Крыма.

То есть это был официальный сепаратизм, но он не был наказуем. Они не были зарегистрированы в Минюсте Украины, но первые лица государства встречались с руководством ОПГ Меджлис, вели переговоры, исполняя реверансы и книксены».