В Крыму задержали группу поддержки адвоката «хизбов»

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Вечером во вторник в Симферополе были задержаны участники несанкционированного собрания, в том числе, женщины и несовершеннолетние. Около 30 человек пришло со светящимися шариками, чтобы встретить адвоката Эдема Семедляева. Он известен как защитник членов запрещенной в РФ организации «Хизб-ут-Тахрир». Семедляев провел 12 суток под арестом по обвинению в отказе прекратить запись в здании ОВД, а также провести личный осмотр сотрудниками полиции.

Часть задержанных вчера в Симферополе провели ночь в ИВС. Им должны быть предъявлены обвинения в административных наказаниях.

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Сам Семедляев после выхода на свободу прибыл домой, где его встречали родственники и большая группа поддержки. Адвокату подарили торт.

«Хизб-ут-Тахрир» легально действовала в Крыму в украинские времена и имела довольно напряженные отношения с меджлисом как конкурент за влияние на мусульман полуострова.

Все изменилось после 2014 года, поскольку в России исламистская организация признана террористической, ее деятельность запрещена. В итоге верхушке «хизбов», а также меджлиса пришлось покинуть Крым. Теперь меджлисовцы активно поддерживают своих конкурентов, преподнося задержания «хизбов» в РФ как свидетельство «репрессий» и повод для получения новых грантов для продолжения антироссийской деятельности.