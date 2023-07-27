В Крыму задержали группу поддержки меджлисовцев

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В Симферополе у здания Апелляционного суда Крыма задержали группу, собравшуюся в день рассмотрения жалобы на приговор трем экстремистам так называемого крымско-татарского меджлиса – Нариману Джелялову и братьям Асану и Азизу Ахтемовым.

Все трое приговорены к длительным срокам заключения за попытку подрыва газопровода, но промеджлисовские общественники трактуют уголовное преступление как политическое, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Все судебные заседания с участием меджлисовцев и внезапно ставших им соратниками членов запрещенной партии «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами» сопровождаются сходом сочувствующих, которые на фоне суда записывают видео о преследовании крымских татар по политическим и национальным мотивам, об угнетённом положении «коренного народа в оккупированном Крыму», и прочими нарративами, спущенными из Украины беглыми меджлисовскими предводителями.

В период антиковидных ограничений и запрета на массовые собрания граждан просили разойтись под угрозой административных санкций, теперь же приглашают проехать в отдел полиции для установления личности.

Сегодня к зданию суда сразу подогнали автобус, куда пригласили 13 человек для поездки в РОВД. После беседы с правоохранителями и предупреждения об ответственности за противозаконные действия задержанных отпускают, но к тому моменту по сосцсетям и меджлисовским ресурсам разлетается «молния» об очередных арестах и репрессиях.

Подрыв газопровода, по которому топливо поступает в дома Перевального и воинскую часть, братья Ахтемовы осуществили 23 августа 2021 года. Взрывчатку и инструкции они получили в Херсоне, посредником выступал Джелялов. Обещанных 2 тысяч долларов за операцию подрывники не дождались.

После задержания сотрудниками ФСБ все трое дали признательные показания, в подробностях и с фамилиями указывая соучастников. После публикации видео допроса, задержанные заявили, что сознались под пытками.

В сентябре 2022 года Верховный суд Крыма приговорил Джелялова к 17 годам лишения свободы, Асана Ахметова – к 15 годам колонии строгого режима, Азиза Ахтемова – к 13 годам. Кроме того, в деле появился гражданский иск от ГУП «Крымгазсети» за поврежденный газопровод. Его восстановление газовщики оценили в 105 тысяч рублей и требуют возместить затраты.