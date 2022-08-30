В Крыму задержали подростков, кричавших «Слава Украине!»

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Пятерых симферопольцев в возрасте от 17 до 21 года доставили в райотдел МВД за распитие алкоголя в парке им. Гагарина и выкрикивание нацистских лозунгов.

Протрезвев, все задержанные принесли извинения и глубоко раскаялись в содеянном, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Накануне молодые люди употребляли спиртное в столичном парке, сопровождая это вызывающим поведением с демонстрацией нацистских жестов и выкриками «Слава Украине».

На это обратили внимание посетители парка, но поскольку на замечание получили отпор, вызвали полицию. Всех пятерых доставили в МВД, где уже с ними побеседовали сотрудники Центра противодействия экстремизму.

Как водится, после этого молодые люди изменили свою точку зрения и попросили публично прощения, переложив ответственность на состояние алкогольного опьянения.

Тем не менее, каждый получил протокол по трем статьям – за публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил Российской Федерации, за распитие алкоголя в запрещенных местах и за мелкое хулиганство.

Размер штрафа для каждого определит суд.