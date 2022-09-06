В Крыму задержали сетевого тролля, оскорблявшего военнослужащих России

06.09.2022  14:16 (Мск), Любовь Смирнова
Симферополь.  
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Вооруженные силы, Дзен, Крым, Россия, экстремизм


В Евпатории 64-летний местный житель в «Чат рулетке» нанес оскорбления жителям Донбасса, России и Вооруженным силам РФ.

По традиции, после изобличения правоохранительными органами искренне раскаялся и принес свои извинения, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

В Евпатории 64-летний местный житель в «Чат рулетке» нанес оскорбления жителям Донбасса, России и...

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Сергей Решетник из поселка Новоозерное решил пообщаться онлайн с блогером, но не от имени крымчанина, а от жителя города Ирпень Киевской области.

Для маскировки надел очки и бейсболку, и уверовав в собственную неуязвимость, назвал Россию фашистским государством, напавшим на независимую страну, хамил, матерился, оскорблял жителей Донбасса и России. Чтобы прекратить поток негативных эмоций и высказываний, блогеру пришлось отключить в чате звук.

«Являюсь гражданином Российской Федерации. В частной беседе с блогером оскорбил Вооружённые силы Российской Федерации. Вызывающе себя вёл, грубо говорил в адрес Российской Федерации. Я прошу прощения у жителей Российской Федерации, у Вооружённых сил за своё такое поведение. Впредь обещаю такого не будет, я полностью все осознал», – заявил Решетник уже после беседы с правоохранителями.

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