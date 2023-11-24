В Крыму задержали шпиона, передававшего Украине детали к авиатехнике
Сотрудники ФСБ задержали в Крыму завербованного СБУ жителя Феодосии.
Как сообщили в пресс-службе ведомства, мужчина переправлял на Украину комплектующие к военной авиатехнике, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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В отношении задержанного возбудили дело по статье «госизмена», следствие продолжается.
«В городе Феодосия по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ст. 275 УК РФ (государственная измена) задержан гражданин РФ. Будучи завербованным представителями украинских спецслужб и действуя в их интересах, он осуществлял за денежное вознаграждение поиск и переправку на Украину комплектующих к военной авиационной технике российского производства», – сообщили в ФСБ.
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