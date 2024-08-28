В Крыму задержан экстремист, призывавший убивать русских

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ФСБ задержала 37-летнего жителя Феодосии, который «публично призывал к убийству русских, а также всячески публично поддерживал угнетение по национальному признаку русских, проживающих на территории других стран».

«37-летний гражданин являлся активным участником украинских чатов мессенджера «Телеграм», в основе которых лежит публикация русофобских постов. В обсуждении феодосиец активно призывал убивать русских и не скупился на оскорбления. Однако использование аккаунта с псевдонимом не помогло избежать предусмотренной законом ответственности», – говорится в сообщении пресс-службы.

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В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 280 УК РФ («Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности, совершенные с использованием Интернета»).

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Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

Фигуранту избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.