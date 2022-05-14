В Крыму задержан экстремист, разжигавший ненависть к православным

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Жителя Джанкоя задержали за публикации в соцсетях материалов, оскорбляющих религиозные чувства верующих.

Изначально его действия расценили как административное правонарушение, но Следком открыл уголовное производство, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По информации джанкойского отдела МВД, 50-летний местных житель на своей странице в одной из популярных социальных сетей размещал оскорбительные для православных верующих сообщения.

«Публикуя изображения с надписями, злоумышленник публично показывал свое неприязненное отношение к православным христианам, используя несовместимые, с точки зрения христианской традиции, изображения реальных лиц и священных для христиан традиционных понятий, закрепленных христианским богословием», – пояснили в МВД.

Личность автора и его местонахождение были установлены оперативниками Задержание проводили сотрудники Центра противодействия экстремизму МВД по Республике Крым совместно с коллегами из УФСБ. На изъятой компьютерной технике правоохранители выявили публикации с пропагандой и публичным демонстрированием символики, запрещенной федеральными законами. Виновника привлекли к административной ответственности по ст. 20.3 КоАП РФ.

Однако по информации управления Следкома, в отношении 50-летнего джанкойца возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 148 УК РФ за публичные действия, выражающие явное неуважение к обществу и совершенные в целях оскорбления религиозных чувств верующих. И если за административное нарушение мужчине грозил штраф до 2 тысяч рублей, то за уголовное преступление – 300 тысяч штрафа или год лишения свободы.