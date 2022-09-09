В Крыму задержан экстремист, угрожавший военнным

09.09.2022  13:51 (Мск), Симферополь
Любовь Смирнова.  
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Вооруженные силы, Дзен, Крым, Россия, Спецоперация, ФСБ, экстремизм


Сотрудники ФСБ задержали 42-летнего жителя Симферополя за комментарии в телеграм-канале с угрозами в адрес военнослужащих Вооруженных сил РФ.

На него завели уголовное дело по статье «публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Сотрудники ФСБ задержали 42-летнего жителя Симферополя за комментарии в телеграм-канале с угрозами в адрес...

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«Установлено, что житель Симферополя 1980 года рождения, размещал в групповом чате мессенджера «Telegram» комментарии, содержащие угрозы расправы над военнослужащими Вооруженных Сил Российской Федерации, участвующими в специальной военной операции по денацификации и демилитаризации Украины», – сообщили в УФСБ России по РК и Севастополю.

Следственным отделом УФСБ в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 280 УК РФ. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

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